Сегодня утром, 26 декабря, случился страшный пожар на улице Берёзовской Московского района Нижнего Новгорода. Горел один из многоквартирных домов. К сожалению, стало известно об одном из погибших – женщина выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от огня, и разбилась. Её личность пока устанавливается.По предварительным данным, одна из квартир загорелась во время ремонта. Видео горевшего дома опубликовали ранее спасатели. Поначалу пожару присвоили ранг сложности № 2, но по прибытии ранг был снижен.По данным администрации Нижнего Новгорода, в ближайшее время состоится заседание комиссии по ЧС. Уже сейчас специалисты строительной организации осматривают пострадавший дом, чтобы оценить его состояние.Напомним, сначала очевидцы сообщали о взрыве бытового газа в этом доме. Однако впоследствии информация не подтвердилась. Как оказалось, тот хлопок, о котором рассказывали местные жители, произошёл из-за полопавшихся окон.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!