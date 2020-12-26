— Губернатор лично включён в очень большое количество процессов на практике. Эта включённость помогает ему хорошо понимать проблемы регионального уровня и решать непростые ситуации на местах, причём очень мобильно и результативно. Его личная энергия заставляет чиновничью машину быстрее крутиться. Очевидно, что в последние годы в нашем регионе бюджетный приоритет отдан муниципалитетам — как в ситуации с пандемией, так и в текущей работе, — считает мэр Арзамаса.— Очень нужный для муниципалитетов проект — «Вам решать», инициированный Глебом Никитиным. Благодаря этому проекту мы смогли отремонтировать и обустроить в городе 12,7 км тротуаров. Оперативное решение вопросов капитального ремонта муниципальных дорог – ещё одно отличное и своевременное начинание региона. Это наглядно видно и в Арзамасе, и в Арзамасском районе. Отчёт губернатора нацелен в будущее. Понятно, как двигаться дальше. Важно сохранить этот темп! — говорит Александр Щелоков.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!