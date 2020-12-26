— Несмотря на режим пандемии, в сложной экономической ситуации в регионе удалось реализовать все социальные проекты. И здесь нам есть чем гордиться, — заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя отчёт губернатора региона Глеба Никитина по итогам 2020 года.— В сфере здравоохранения мы приобретали дорогостоящее оборудование, развивали сферу борьбы с онкологическими заболеваниями. Нашли возможность обеспечения людей, которые перенесли сложные сердечно-сосудистые заболевания, лекарствами, и обязательно будем эту программу продолжать. В регионе удалось построить новый корпус инфекционной больницы, — рассказала она.— Кроме того, большое внимание уделялось культуре. Было приятно ещё раз услышать в отчёте губернатора цифру: 1520 музыкальных инструментов, которые направлены в 15 музыкальных школ и два училища. Нам удалось добиться успехов и в сфере образования. Мы создали «Точки роста» – центры образовательного прорыва в наших муниципальных учреждениях. Развиваем дополнительное образование. Создаём новые коллаборации, например, на базе медицинского университета задуман центр для ребят, которые решили связать свою деятельность с биологией или медициной. Обязательно будем продолжать нашу совместную работу в следующем году, а сейчас по праву можем гордиться тем, что удалось сделать на территории региона, — сказала Ольга Щетинина.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!