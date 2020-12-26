— На наших глазах долгожданная история по газификации шести северных районов благодаря настойчивости и особому вниманию к теме губернатора Нижегородской области Глеба Никитина становится реальными планами, — сказал, комментируя отчёт главы региона по итогам 2020 года, депутат Госдумы (фракция «Единой России») Артём Кавинов.Он отметил, что, безусловно, требовалась определённая смелость, чтобы перед президентом взять на себя ответственность по решению вопроса с большой историей.— И мы видим, что губернатор последовательно делает шаги к претворению в жизнь этих планов. В процессе этого пути тема газификации в целом стала важным трендом на уровне государства. Президент в ходе прямой линии ещё раз обозначил планы по газификации страны на 90% к 2025 году, при этом отдал приоритет сельским территориям. Не удивлюсь, что в какой-то мере сработала активность нижегородского губернатора в этом вопросе, — поделился мнением Артём Кавинов.— Газификация — это, действительно, очень актуальная тема развития северных районов. Речь не просто о том, чтобы газифицировать жилые дома и снизить плату за коммунальные услуги, хотя это чрезвычайно важно и нужно, а о возможности привлекать инвестиции на территории, открывать конкурентоспособные предприятия, чтобы обеспечивать рабочие места и повышать качество жизни. Практически ни один приезд в Шахунью, Тоншаево, Ветлугу, Тонкино, Варнавино, Шарангу не обходится без вопроса о газификации, — сказал депутат.— Когда появилась эта новость о подписании соглашения, жители уже начали строить планы, примерять на свое село, волноваться, а придет ли газ к ним. То есть люди видят, что это не просто разговор на тему, а планомерное движение вперёд. Может, не такое быстрое, как хотелось бы, но то, что происходит, — уже серьёзные достижения, учитывая «историческую нерешаемость» вопроса. И нижегородцы готовы в этой теме и дальше поддерживать губернатора Глеба Никитина и на местном, и областном, и федеральном уровне, — отметил Артём Кавинов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!