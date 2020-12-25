В Нижнем Новгороде вышел в рейс первый новогодний поезд метро. Украшенный состав можно увидеть на автозаводской линии. Об этом сообщили в МП «Нижегородское метро».- Этот год был сложным, а в период предновогодних выходных люди хотят праздника. Поэтому наш коллектив нарядил вагоны состава на востребованном направлении, чтобы передать пассажирам частичку праздника и поднять настроение, – отметили специалисты предприятия. - Вагоны работники метро украсили собственными силами. Для этого были использованы светящиеся гирлянды, искусственные еловые композиции, елочные игрушки, мишура и наклейки в виде новогодней тематики.Напомним, с 1 по 10 января 2021 года работа метрополитена, трамваев, троллейбусов, автобусов на территории города Нижнего Новгорода будет организована по расписанию выходного дня. Вагоны метро будут ездить с 5.30 до 00.00.