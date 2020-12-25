В год 800-летия Нижнего Новгорода в городе пройдет свыше 140 мероприятий. Как ожидается, их смогут посетить более 2 миллионов человек. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем ежегодном отчете.- Самое большое количество мероприятий приходится на июль-август 2021 года, - Нам важно сделать наш событийный каркас действительно интересным. Это не просто события радия событий. Мы хотим, чтобы многие из них стали традиционными. И многие годы делали деловую и культурную жизнь города насыщенной, радуя нижегородцев и одновременно привлекая в город новых гостей.В рамках масштабной программы мероприятий в городе запланировано проведение региональных, федеральных и международных событий.- Планируется проведение более 140 событий в разных форматах, которые при положительной эпидемиологической ситуации смогут посетить более 2 миллионов человек, - рассказал Глеб Никитин.