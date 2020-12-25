Уходящий 2020 год стал годом вызовов для всех нас. Вызовов, с которыми раньше никто из нас не сталкивался. Однако благодаря своевременной реакции и грамотным действиям правительства и губернатора Нижегородской области ситуацию в регионе удалось стабилизировать и взять под контроль уже в первые месяцы пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.- В своем докладе Глеб Никитин отметил, что пандемия вскрыла немало проблем. В частности, указала на необходимость изменения программы модернизации здравоохранения в регионе. Ударила пандемия и по экономике. На ее поддержку было направлено 3 млрд рублей, оказана помощь нижегородцам, потерявшим работу. Я согласен с губернатором в том, что кризис – это не конец, а повод начать меняться. Во время пандемии часть нижегородских предприятий не стала терять время и начала реализовывать инвестиционные проекты. Как промышленник, считаю это совершенно правильным решением. Это позволит нам создать новые рабочие места и еще больше усилить экономику региона», - сказал председатель городской Думы.«Несмотря на непростые условия, в регионе продолжали реализовываться национальные проекты и крупные инфраструктурные проекты – строились и ремонтировались дороги, реконструировались и благоустраивались общественные пространства и дворовые территории, расселялся ветхий и аварийный фонд. В Нижнем Новгороде была введена в эксплуатацию школа на 1,5 тысячи мест в микрорайоне Цветы – первая за последние 11 лет. Активно обновляется общественный транспорт. Все эти изменения не остались незамеченными нижегородцами», - добавил Олег Лавричев.«Впереди – 800-летие Нижнего Новгорода, в рамках подготовки к которому продолжится реализация инфраструктурных проектов, преобразятся многие общественные пространства и будет отреставрировано порядка 100 объектов культурного наследия. Следующий год не обещает быть легким, но все вместе мы справимся с трудностями и будем уверенно смотреть в будущее», - сказал он.