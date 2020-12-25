В регионе успешно реализуются национальные и региональные проекты, которые помогают делать жизнь наших граждан более комфортной и достойной. Так, благодаря нацпроектам в Кстовском районе строятся новые детские сады и школа, расселяются аварийные дома, благоустраиваются скверы, зоны отдыха, пруды. Кстовчане активно участвуют в региональном проекте «Вам решать», инициированном губернатором. Благодаря этому проекту в нашем районе появились новые достопримечательности. Это Стена героев на площади Мира и единственный в России «Музей Волжского кино. Об этом рассказал глава МСУ Кстовского района рассказал Андрей Чертков.- Считаю, что Нижегородская область достойно справилась с задачами, поставленными губернатором на 2020 год. В этом, несомненно, и заслуга муниципалитетов. Ведь именно из достижений районов и городских округов складывается картина достижений всего региона в целом, - отметил Андрей Чертков. - В регионе действуют беспрецедентные меры финансовой поддержки, есть инструменты, которые помогают заинтересовать жителей в реализации масштабных проектов. Наша задача - эффективно использовать эти возможности.