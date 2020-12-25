В 2020 году на ремонт нижегородских школ было выделено 1,5 миллиарда рублей. Еще 2,6 миллиардов рублей образовательные учреждения получили в рамках нацпроекта «Образование, 1 миллиард рублей – на строительство детских садов. Такие цифры привел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем ежегодном отчете.- Изначально мы планировали капитальный ремонт 61 школы и 155 детсадов. Но в результате сложившейся экономии и эффективного расходования средств удалось увеличить количество отремонтированных школ на 50%, - подчеркнул Глеб Никитин. – Также в этом году была введена в эксплуатацию первая за 11 лет школа в Нижнем Новгороде - в микрорайоне «Цветы», рассчитанная на 1500 мест.По мнению главы региона, имеющаяся образовательная инфраструктура сильно устарела, поэтому нуждается в обновлении. Важным шагом в этом направлении станет открытие в Нижегородской области в 2021 году образовательного комплекса «Школа 800». Он будет рассчитан на 4,5 тысячи мест.- Это будет уникальный и образцовый проект для всей страны, - отметил Глеб Никитин. - Наш образовательный комплекс будет состоять из трех учебных корпусов и центра дополнительного образования, объединенных единой образовательной программой.