2020-й год оказался очень сложным для всех в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Однако руководство Нижегородской области сумело вовремя предпринять необходимые меры. Об этом заявил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.- Сегодня у нас работают и кафе, и рестораны, и спортзалы, и кинотеатры. Да, пусть в особом режиме, но мы можем их посещать, - напомнил Владимир Тарасов. - Самое главное, что сейчас нет большого числа тяжелобольных. Надеюсь, что после Нового года пандемия пойдет на спад. Особо хочу отметить работу волонтеров в период пандемии. Я сейчас сам развожу подарки для малообеспеченных семей, и люди очень благодарны за эту инициативу.Он отметил, что депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в этом году продолжали контролировать исполнение национальных проектов.- Считаю, что они были исполнены на хорошем уровне и администрация города с задачами справилась, несмотря на объективные трудности, - отметил Владимир Тарасов. - Когда возникают сложности, мы становимся ближе друг к другу, помогаем друг другу, а значит, точно справимся. Я желаю всем беречь себя, соблюдать меры предосторожности и масочный режим.