За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 505 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных сейчас составляет 66 812 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.- На сегодняшний день около 3,4 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, - говорится в сообщении в ведомства. – Еще около 4,6 тысяч человек госпитализированы. 25 человек помещены в обсерваторы.К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 429 нижегородцев.- В нижегородских больницах для больных с инфекционными заболеваниями развернуто 7 734 койки, - рассказали в региональном минздраве. – Около 4 тысяч из них обеспечены кислородом, 857 коек оснащены аппаратами ИВЛ.