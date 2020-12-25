Ежегодно в Нижегородской области будет ремонтироваться свыше 250 участков дорог местного значения. Для этого в регионе будет запущен новый подпроект «Дорога к дому». Об этом в ходе своего ежегодного отчета рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Нередко мы сталкиваемся со случаями, когда отремонтированная дорога заканчивается на полпути, потому что участок у дома или школы просто не подходит под требования нацпроекта, - отметил Глеб Никитин. – Учитывая важность локальных дорог, их решено включить в отдельный подпроект «Дорога к дому». Он будет синхронизирован с ремонтом дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».Как ожидается, благодаря этому подпроекту в регионе ежегодно будет ремонтироваться около 250 дорог местного значения.