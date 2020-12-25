Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем отчете по итогам этого сложного года рассказал о состоянии дел во всех основных сферах жизни региона. Главный удар в условиях пандемии приняла на себя не только сфера здравоохранения, но и экономика региона, промышленность, малый и средний бизнес. Важно, что губернатор и правительство вместе с депутатами Законодательного собрания смогли обеспечить стабильную работу и поддержать предприятия в условиях пандемии. В этом уверен председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.- Мы принимали необходимые решения, направленные на поддержку пострадавших отраслей. Быстро и эффективно вносили изменения в областное законодательство, обращались в федеральные структуры, - заявил Евгений Люлин. - Очень важно, что общая сумма поддержки экономики в регионе в 2020 году составила 73 млрд рублей. Помощь оказывалась гражданам, потерявшим работу. Важно было оказать поддержку всем, кто стоял на учете в службе занятости. Кроме того, развивалось такое важное для региона направление, как социальный контракт. Проект хоть и пилотный, но среди 21 региона России Нижегородская область является лидером. По итогам 2020 года со всеми категориями граждан заключено более 22 тысяч соцконтрактов, а выплаты по ним превысят 1,7 млрд рублей».- Конечно, пандемия, кризисные меры не могли не сказаться на работе промышленных предприятий. Нижегородская область стабильно входила в десятку регионов-лидеров по темпам роста промышленного производства. В 2019 году мы заняли седьмое место в России по объему отгрузки промышленных предприятий, но из-за пандемии, к сожалению, в 2020 году общий объем снизился. Но некоторым предприятиям удалось показать и существенный рост. Например, в сфере обработки древесины и производства изделий из нее рост составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - сказал Евгений Люлин.«Для стабилизации ситуации в 2020 году в Нижегородской области был принят целый комплекс механизмов господдержки за счет регионального бюджета. К примеру, это субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с уплатой процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, субсидии по компенсации части затрат на оборудование предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предприятия получили субсидии на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг. Помимо новых мер поддержки была продолжена реализация уже действовавших – это субсидии на возмещение части процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, субсидии на возмещение части затрат по приобретенному оборудованию», - отметил председатель Законодательного собрания.Он добавил, что в 2020 году Нижегородская область принимала активное участие в реализации национальных проектов, среди которых «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Демография», «Цифровая экономика».- Надеюсь, что благодаря системной и слаженной работе промышленность Нижегородской области в следующем году вернется на лидирующие позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации. Будут реализованы крупные проекты и произойдут качественные изменения в сфере образования, здравоохранения. И, конечно, важнейшим и ярким событием в 2021 году для всех станет юбилей – 800-летие Нижнего Новгорода. Предстоит сделать очень многое, но я уверен, что все планы будут реализованы», - заключил Евгений Люлин.