– Конечно, пандемия коронавируса изменила многие планы Нижегородской области на этот год. Мы планировали его прожить, решая совсем другие профессиональные задачи. Тем значимее в этих непредвиденных условиях достойная и эффективная работа правительства региона во главе с губернатором Глебом Никитиным по борьбе с ковидом и его последствиями. Областная система здравоохранения приняла и выдержала вызов, с которым наше поколение ещё не сталкивалось, – заявил депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Дмитрий Сватковский, комментируя отчёт губернатора Нижегородской области по итогам 2020 года.– Очень ценным считаю, что, несмотря на новую реальность, на значительные незапланированные расходы областного бюджета, руководство региона не отказалось ни от одного из своих социальных обязательств перед нижегородцами, не были сокращены мероприятия ни по одному из национальных проектов. А по многим направлениям регион показал и рост по сравнению с предыдущими годами. Например, в этом году в области собран рекордный урожай зерна, – добавил депутат.– Безусловно, импонирует стремление губернатора не отказываться, а, наоборот, ещё активнее развивать масштабные инфраструктурные проекты, несмотря на объективные проблемы и препятствия периода коронакризиса. Следующий год пройдёт под знаком 800-летия Нижнего Новгорода. Как и чемпионат мира по футболу, это событие – уникальный шанс для развития нашего любимого города, возможность совершить ещё один мощный рывок вперёд. Полностью согласен с главой региона: ничто не помешает провести юбилей Нижнего на самом высоком уровне, а его наследие ещё долгие годы будет служить на благо всех нижегородцев, – сказал Дмитрий Сватковский.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!