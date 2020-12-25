Нижегородское региональное правительство ввело постановление об особом противопожарном режиме, который будет действовать на территории Нижегородской области с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Этот режим означает, что в указанный период запрещено проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые имеют нарушения требований пожарной безопасности. Вместе с тем запрещено использовать открытый огонь — факелы, свечи, фейерверки и т. д. — на объектах общепита, отдыха, местах массового прибывания людей или в культурно-развлекательных учреждениях.Органам власти в этот период поручено обеспечить контроль за соблюдением введённых мер безопасности и провести профилактические мероприятия для предотвращения возможных пожаров. На всех точках, где будут проводиться какие-либо новогодние и рождественские праздники, будут выставлены дежурства для контроля.Новопринятые меры направлены на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!