73 миллиарда рублей сложили в 2020 году в поддержку экономики Нижегородской области. Об этом в ходе своего ежегодного отчета сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Удар пандемии пришелся не только на систему здравоохранения, - признал глава региона. – Все решения о вводимых ограничения легли на плечи предпринимателей и экономики в целом. Поэтому главная задача, которая стояла перед нами – это поддержка нижегородцев, оставшихся без работы. В частности, благодаря федеральному центру нижегородским безработным до конца года будет выплачено 2,7 миллиарда рублей.Вместе с тем Глеб Никитин признает, что организации были вынуждены прибегать к сокращению сотрудников или вовсе прекратить свою деятельность.- Поэтому я говорю искреннее спасибо тем предпринимателям и руководителям предприятий, которые старались сохранить хотя бы минимальную экономическую активность, - отметил Глеб Никитин. - Нижегородская область была первым регионом, поддержавшим таких предпринимателей. За счет регионального бюджета далось компенсировать затраты на выплату зарплат и страховых взносов работников, на возмещение расходов на коммунальные платежи.