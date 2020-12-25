Управление ГИБДД по Нижегородской области предупреждает водителей, что в ближайшие дни погодные условия и положение на городских дорогах усугубятся. Синоптики прогнозируют в регионе снегопады, усиление ветра и метель. По этой причине возможны накаты и гололедицы.Исходя из чего Госавтоинспекция рекомендует водителям, при возможности, временно воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же поездка необходима, то во время движение водитель должен сделать всё возможное для обеспечения безопасности на дорогах: выбрать оптимальные скорость и дистанцию. От опасных манёвров, особенно от выезда на встречную полосу, следует воздержаться. На подъезде к перекрёсткам и пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость и повысить внимание.Также сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не совершать необдуманные манёвры при возникновении заторов и внимательно следовать указаниям дорожных знаков.Кроме того, вести себя ещё осторожнее ГИБДД призывает и самих пешеходов. Перед тем, как выйти на проезжую часть и переходить дорогу, в обязательном порядке следует убедиться, что условия позволяют это сделать: оценить расстояние до ближайшего транспорта, использовать светоотражающие элементы и следить за сигналом светофора.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!