Нижегородские медики в этом году получили 4,3 миллиарда рублей из федерального бюджета в качестве выплат за работу с коронавирусными больными. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета.- В соответствии с решениями правительства в регионе уже почти в стопроцентном объеме осуществлены федеральные выплаты за особые условия труда на общую сумму 4,3 миллиарда рублей, - отметил Глеб Никитин. – Еще 0,29 миллиарда рублей было направлено из регионального бюджета на выплаты дополнительным категориям специалистов, работающих в ковид-госпиталях.По словам губернатора, тем сотрудникам, которые не могли рассчитывать на федеральные выплаты, стали назначать региональные надбавки.-Конечно, мы понимаем, что риск, которому подвергают себя медики, сложно измерить деньгами, - отметил Глеб Никитин. - Но стимулирующие выплаты – это спасибо, которое может сказать государство людям, борющимся с пандемией.