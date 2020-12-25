Сейчас Нижегородская область находится на 30-м месте в стране по числу случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч жителей. Для сравнения, в мае регион находился на 13-м месте в России. Такие данные озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчета.- Мы осторожно надеемся, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, - отметил Глеб Никитин. - Мы обеспечили хороший уровень выявления коронавирусной инфекции: делаем по 12-15 тысяч тестов в сутки, что в три раза выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе. И в три раза больше, чем в первую волну COVID-19 в нашем регионе.Как ожидается, благодаря открытию новых лабораторий количество тестов увеличится еще на 5 тысяч единиц в сутки. Тем временем в регионе продолжают разворачивать новые койки для больных коронавирусом.- Всего план по развертыванию коек мы перевыполнили более чем в 3 раза, - отметил губернатор. - На сегодня у нас уже более 7 700 коек, почти 1000 коек мы готовы развернуть менее чем за 10 дней.