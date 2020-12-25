В преддверии наступающего Нового года нижегородские росгвардейцы приготовили роскошный подарок для горожан – новогодний мюзикл. Видео появилось сегодня в социальных сетях.- В этом году мы решили отойти от формата классического концерта, - признался начальник пресс-службы Николай Магас. – В результате получился мини-мюзикл. В его создании принимали участие свыше 60 человек. Но главными действующими лицами стали Ансамбль песни и пляски Приволжского округа и военный оркестр штаба управления округа.Как рассказали в ведомстве, съемки продолжались в течение целой недели в знаковых местах Нижнего Новгорода. Авторам роликам пришлось долго выбирать локации для съемки – очень уж много улиц в этом году украшены праздничной иллюминацией.