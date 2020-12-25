Нижегородский областной арбитражный суд закрыл дело о банкротстве бывшего депутата Гордумы Нижнего Новгорода Николая Ингликова. Иск ФНС России в отношении чиновника поступил 31 июля этого года на сумму 2,6 миллиона рублей. В результате иск признан необоснованным. Соответствующие материалы размещены на официальном сайте суда.Производство по делу бывшего депутата прекращено.Напомним, в 2019 году Николай Ингликов был признан виновным во взяточничестве и превышении полномочий. В ходе расследования на его имущество на общую сумму более 100 миллионов рублей был наложен арест. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей. Свою вину он не признал.А также ранее мы сообщали, что врача-психиатра, выдавшего справку «борскому стрелку», отпустили под домашний арест. Молодой человек провёл в тюрьме 2,5 месяца.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!