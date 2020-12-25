В Нижнем Новгороде суд изменил меру пресечения врачу-психиатру Виталию Б., который выдал справку «борскому стрелку» Даниле Монахову, устроившему кровавую бойню. Об этом сообщается на сайте судьи-нн.31-летнего врача арестовали спустя неделю после трагедии. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. У медицинского центра, где работал специалист, временно приостановили лицензию.Сторона обвинения настаивает, что Виталий Б. не заметил у 18-летнего Данилы Монахова психических расстройств и выдал ему справку на ношение оружия. Однако по словам защиты, на момент обращения – 17 июля 2020 года – никаких противопоказаний для выдачи справки не имелось: Монахов не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога.Несмотря на доводы адвокатов, медика отправили за решетку. В тюрьме Виталий Б. провел два с половиной месяца, и вот на судебном заседании 23 декабря, на котором была рассмотрена очередная апелляционная жалоба, психиатра отпустили под домашний арест.Напомним, массовый расстрел людей в поселке Большеорловский Борского района произошел 12 октября 2020 года. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты сразу же, еще трое получили серьезные ранения. После этого юноша покончил жизнь самоубийством. Спустя месяц его бабушка скончалась в больнице после полученных ранений. Таким образом, число жертв «борского стрелка» выросло до четырех человек.