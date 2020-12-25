Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответит на вопросы подписчиков в своем Instagram во время интерактива 29 декабря в 19:00. Об этом глава региона сообщил в соцсети.«Отвечу на ваши вопросы по мотивам отчета (ежегодного отчета губернатора – прим.) и вообще на самые часто задаваемые вопросы, встречающиеся в комментариях», - уточнил Никитин.Сегодня аккаунту губернатора исполняется ровно год. За это время на него подписались 273 тысячи человек, было сделано 277 публикаций, которые набрали в общей сложности 1,8 млн лайков. Глеб Никитин признался, что Instagram стал важной частью его жизни и поблагодарил нижегородцев за обратную связь.«Я благодарю каждого написавшего мне и за добрые слова, и за интересные мысли, и за критику тоже благодарю. Ни разу не пожалел, что заве л аккаунт: особенно он помогал в первую волну коронавируса. Решения принимались настолько быстро, что без такого инструмента прямои и мгновеннои обратнои связи было бы очень тяжело. Кстати, многие настрои ки решении делались после ваших комментариев», - признался губернатор.По его словам, за год в общей сложности удалось решить порядка 19 тысяч вопросов и проблем, которые были озвучены подписчиками.