Два человека пострадали во время пожара на улице Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Происшествие случилось 24 декабря около полуночи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.«Сообщение о возгорании поступило в 23:39. Силы и средства нижегородского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара № 1 БИС. Всего в тушении огня принимали участие 11 единиц техники и 43 человека личного состава», - сообщили в МЧС.Из горящей четырехэтажки было спасено 24 человека, включая семерых детей. Самостоятельно эвакуировались на свежий воздух 27 человек, в том числе четыре ребенка.К 00:15 пожар был потушен на площади 12 квадратных метров. Пострадали два человека: мужчина и женщина. Что стало причиной возгорания, предстоит установить экспертам.По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв.