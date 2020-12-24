Нижегородцам предлагают виртуально посетить Кремлёвскую ёлку. В таком формате представление пройдет впервые. Об этом сообщает аппарат полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.На канале «Карусель» 31 декабря в 18:00 со сцены Государственного Кремлёвского дворца будут транслировать спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».- В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу, - сообщает ведомство.Повторно посмотреть спектакль можно будет 7 января 2021 года в 19:30 и 13 января 2021 года в 17:00.Отметим, что организаторами выступило Управление делами Президента России совместно с правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и АО «Карусель».К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!