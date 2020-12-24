Из аэропорта «Стригино» в новогодние праздники будут открыты полёты по 14 направлениям. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода.Крайним рейсом в уходящем 2020 году станет полёт в Москву, который запланирован на 31 декабря в 21:15. Примечательно, что первый полёт в новом 2021 году будет также совершен в московском направлении, вылет запланирован на 10:05 1 января.- Полеты в аэропорты московского авиаузла с 26 декабря до 10 января будут выполняться авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия» и «Сибирь» с частотой до семи раз в день, - сообщает ведомство.Так, в праздничные дни шесть прямых рейсов в неделю будут осуществляться в Сочи. Ежедневно будут организованы полёты из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.Рейсы в Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Казань будут совершаться три раза в неделю. Дважды в неделю самолеты будут вылетать в Новосибирск, Краснодар, Пермь и Саратов.Также с 6 января авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступит к выполнению рейсов из Нижнего Новгорода в Астрахань. Перелеты будут проводиться два раза в неделю: по средам и пятницам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!