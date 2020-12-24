Детский следж-хоккейный турнир впервые прошел в Нижнем Новгороде. Четыре команды боролись за призы хоккейного клуба «Торпедо». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.- Здорово, что наш город принимает такие соревнования. Одно дело - собирать детей на тренировки, другое - самим организовывать матчи, где важна каждая мелочь: от шайбы до трансфера в гостиницу и на арену, - поделился впечатлениями президент Федерации хоккея Нижнего Новгорода Дмитрий Дронов.Игры проходили с 18 по 20 декабря во дворце спорта имени Виктора Коноваленко и культурно-развлекательном комплексе «Нагорный». После всех сыгранных матчей первое место заняла команда «Спартак» из Москвы, вторыми стали «Медведи» из Кирова. «Бронзу» заовевали хозяева турнира «Торпедо-следж», а четвертое место получили хоккеисты «Ак Барс-следж» из Казани.Важно отметить, что лучшим нападающим турнира был признан нижегородец Иван Бурин.- Дети на турнире играют, дружат, получают положительные эмоции. Для них это настоящий праздник! Здесь важен не счет на табло, а отношение друг к другу. Благодарны Нижнему Новгороду и организаторам за этот праздник! - отмечает главный тренер «Спартак-следж» Марина Марченко.Всем командам вручены медали, кубки, памятные подарки и главный приз – денежный сертификат.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!