Двухэтажные экскурсионные автобусы вернутся в Нижний Новгород и прокатят горожан по маршруту «Влюбиться в Нижний». Взглянуть на главные достопримечательности города можно будет в период с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Как сообщают организаторы, туры будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендации Роспотребнадзора. Перед входом в автобус будет проводиться термометрия, а рассадка будет производиться через ряд.- Экипаж работает в масках и перчатках, регулярно обрабатывает антисептиком поверхности поручней, - отмечают организаторы.Ознакомиться с ценами и расписанием движения двухэтажных автобусов можно сайте nn-grad.ru. Отметим, что для всех врачей и студентов медицинских ВУЗов будет предоставлять скидка в 30%.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!