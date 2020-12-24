Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подведет итоги 2020 года. В пятницу, 25 декабря, во время прямой трансляции будет рассказано о важных решениях и проектах, принятых в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Глава региона коснется таких тем, как поддержка граждан и бизнеса в условиях пандемии, а также реализации нацпроектов. Кроме того, будет упомянуто о стратегиях социально-экономического развития региона и планах на 2021 год.Показ состоится в 11:00 в эфире телекомпаний «Нижний Новгород 24», ННТВ, «Волга» и «Время Н». Нижегородцы также могут подключиться к эфиру на страничке правительства Нижегородской области «Вконтакте».Телеверсия выступления выйдет на телеканале «Россия 24» 29 декабря в 21:00, её повтор запланирован на 30 декабря в 8:00.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!