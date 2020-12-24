В Нижегородском кремле может вновь заработать галерея Пьетро Франческо. Также планируется реконструкция административного здания на Почтовом съезде под новую библиотеку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.Так, галерея долгое время не использовалась и была в заброшенном состоянии, теперь же в рамках благоустройства там планируется создать новое городское пространство.Перед специалистами ННГАСУ стоит трудная, но посильная задача. В проекте должна учитываться архитектура места и её приспособление к проведению выставок. К слову, в ниши внутренних стен могут быть встроены уютные кофейни и лавки мастеров. Важно также предусмотреть создание прогулочной аллеи между Кладовой и Часовой башнями.Для реализации этого проекта потребуется финансирование в размере 1,87 миллиона рублей. Проведение работ запланировано на 2021 год.Проектную документацию по другому объекты предоставит нижегородская компания ООО «ГорПроект». На новое здание для «Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной» нужна сумма в 2,82 миллиона рублей.- На Звездинке, 5 традиционно проходит большое количество мероприятий, которые делают знакомство юных нижегородцев с уникальным миром детской литературы ярким и запоминающимся, - поделился заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - И к юбилею города нам бы хотелось сделать подарок - новое здание, которое позволит расширить возможности библиотеки.В настоящее время компании занимаются подготовкой проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!