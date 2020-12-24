Канализационный колодец и трубопровод заменяют в Балахне по инициативе местных жителей. Вопрос находится под тщательным контролем Госжилинспекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.К концу декабря работы по обустройству новой системы будут завершены. Это решит проблемы с постоянными засорами и подтоплениями подвальных помещений домов №7 и 8 по улице Свердлова.- Жители не раз обращались к нам с данной проблемой. Мы провели проверку, которая подтвердила факты подтоплений. Сейчас видим, что ремонтные работы проводятся и находятся уже в завершающей стадии, - подчеркнул руководитель Балахнинского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Монахов.По поручению губернатора Глеба Никитина в регионе усилен контроль за деятельностью управляющих компаний и качеством предоставления коммунальных услуг.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!