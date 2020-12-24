В Нижнем Новгороде молодой мужчина обвиняется в убийстве родного брата-близнеца. Причиной трагедии стала ссора из-за денег, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.Все произошло 22 декабря в одном из домов по улице Лесной городок Канавинского района. Два 28-летних брата-близнеца поссорились, и в ходе конфликта один из них ударил ножом другого. Мать вызвала медиков и полицию, однако к моменту их приезда раненый парень был уже мертв. Предполагаемого убийцу задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.«При допросе он пояснил следователям СК, что поссорился с братом при обсуждении вопроса о вкладе каждого из них в семейный бюджет. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.Уточняется также, что оба брата нигде не работали, а проживали вместе с матерью, которая, по всей видимости, их и содержала.