В минувшую среду, 23 декабря, в Нижнем Новгороде пропал ещё один ребёнок - двенадцатилетний Дима Чекалов. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь» в социальной сети «Вконтакте».Известно, что в последний раз подростка видели в детской городской больнице №27 «Айболит». Он ушел из неё после 20:00 и пропал. С тех пор о местонахождении мальчика ничего неизвестно.Дима Чекалов имеет худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, короткие темные волосы и карие глаза. На нем были надеты темные штаны, тёмная куртка, тёмно-серая шапка и темно-коричневые кроссовки.Любую информацию о местонахождении мальчика просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).Напомним, накануне в Кстово искали тринадцатилетную Надежду Быкову. К счастью, девочка была найдена живой и здоровой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!