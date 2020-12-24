Праздничный салют за 415 тысяч рублей запустят в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь. На сайте госузакупок соответствующий лот разметила МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода».Фейерверк прогремит 1 января с 01:00 до 01:10 в рамках проведения фестиваля «Горьковская елка». Запускать его будут на территории, прилегающей к Чкаловской лестнице.Нижегородцы смогут полюбоваться салютом в центральной и туристической части города. Основные смотровые площадки: Речной вокзал, площадь Минина и Пожарского.Плотность фейерверка составит свыше 120 залпов в минуту. К тому же, должна быть предусмотрена синхронизация с музыкальным сопровождением.Напомним, что уже 25 декабря в новом формате откроется фестиваль «Горьковская ёлка», который в этом году задействует главную пешеходную улицу Большую Покровскую.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!