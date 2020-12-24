В Арзамасе задержали подозреваемого в убийстве женщины, который обманывал сыщиков и пытался запутать следствие. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.22 декабря в правоохранительные органы обратился житель Арзамаса, который сообщил, что нашел в своей квартире убитую женщину. По словам заявителя, ранее он якобы сдал свою квартиру этой гражданке и неизвестному мужчине. Однако вскоре удалось установить, что сам к убийству причастен сам хозяин. Когда ему предоставили доказательства, он во всем сознался.По версии следствия, 21 декабря нетрезвый подозреваемый пригласил к себе в гости женщину, с которой познакомился накануне. В квартире они поссорились из-за малозначительного повода, и он избил, а потом задушил свою гостью. С целью сокрытия совершенного преступления он попытался расчленить ее тело. Но тут к нему в голову пришла идея соврать следователям, что он и сделал, но его замысел был быстро раскрыт.Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.