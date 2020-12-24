В Канавинском районе снесли две незаконных постройки около железнодорожного вокзала. Одна из них находилась над сходом в пешеходный тоннель на площади Революции, а другая - над выходом из подземного перехода на Гордеевском пятачке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.По данным мэрии, решением суда собственники торговых объектов должны были самостоятельно демонтировать эти постройки, однако так и не сделали этого. Тогда районная администрация вынуждена была нанять подрядчика и в принудительном порядке снести эти объекты.«Общая сумма работ составила около 1 миллиона рублей. Кроме того, впоследствии бывшие владельцы должны будут компенсировать стоимость понесённых затрат на демонтаж. В настоящий момент разрабатывается концепция архитектурного решения оформления сходов», - сообщили в администрации Канавинского района.