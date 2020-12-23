Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.- - Последние недели мы прорабатывали различные возможности, чтобы помочь людям максимально удобно подготовиться к празднику и сделать это с соблюдением текущих требований, - отметил Глеб Никитин. – Озвученная сегодня позиция президента позволила принять такое решение для государственных служащих. Также это рекомендовано муниципальным органам власти и другим организациям. Благодаря объявленному выходному удастся снизить нагрузку на торговую и транспортную инфраструктуру в последний день уходящего года. В связи с этим призываю всех работодателей позволить своим сотрудникам подготовиться к встрече Нового года в семейном кругу.Исключение составят те работодатели, приостановка деятельности у которых невозможна.