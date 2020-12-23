Госсовет России завершает свое оформление в качестве конституционного органа. Об этом рассказал участвовавший в заседании губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Сегодня прошло первое заседание после формирования отраслевых и профильных комиссий. Хотя в формате рабочих групп мы работаем уже больше двух лет, - напомнил Глеб Никитин в интервью телеканалу «Россия 24». - И эти институты показали свою эффективность при взаимодействии между регионами и федеральным центром. Комиссии – это еще более высокий статус. Это долгосрочные основы и возможность планировать свою работу на более длительный период.Глеб Никитин напомнил, что прошедшее заседание было посвящено достижению национальных целей.- Надо понимать, что за каждым этим показателем стоят конкретные изменения жизни вокруг нас, - отметил губернатор Нижегородской области. - При этом мы не должны ориентироваться на конечную цель – 2030 год. Прогресс должен быть постоянным. Уже по итогам ближайших трех лет для людей должны быть конкретные результаты.