Два новых храма планируют построить в Нижнем Новгороде. Церкви могут появиться в Советском и Московском районах. Вопрос о смене статуса земельных участков обсуждался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области. Документы опубликованы на сайте регионального минграда.В частности, на заседании было принято решение об изменении зоны многоквартирной и общественной застройки на зону культурнопросветительского назначения и культовых объектов в двух районах. Так, одно решение касается земельного участка по улице Красный Пахарь, около дома № 14 в Московском районе, второе – участка в границах улиц Пушкина, Косогорная, переулка Светлогорский в Советском районе. Заявителем выступила Нижегородская епархия РПЦ.Общественные обсуждения по данным вопросам признаны состоявшимися, возражений получено не было. В связи с этим на комиссия решила рекомендовать министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подготовить правовой акт об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода.