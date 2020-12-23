В Нижегородской области утвердили тарифы в сфере ЖКХ на 2021 год. Рост платы за «коммуналку» не превысит 4%, сообщает пресс-служба областной администрации.Тарифы поднимут с 1 июля 2021 года, и в Нижегородской области он будет средним по сравнению с другими регионами России.«По поручению губернатора Нижегородской области мы продолжаем политику сдерживания тарифов. Нам удалось сократить предполагаемый рост тарифа по каждому виду коммунальных услуг», - отметила руководитель Региональной службы по тарифам Юлия Алешина.В частности, плата за отопление вырастет не более, чем на 3,6%; на водоснабжение и водоотведение — не более 4%; газоснабжение — 3,5%; электроэнергию — не более 3,8%; вывоз мусора - не более 4%.Напомним, правительство России определило рост цен на коммунальные услуги на 2021 год на уровне инфляции, то есть на уровне 4%.