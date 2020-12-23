За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом не были выявлены в 20 районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.- По данным на 23 декабря, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 65 805 человек. 28 589 из них проживают на территории самого Нижнего Новгорода, остальные 37 216 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - говорится в сообщении. – При этом наибольшее число зараженных по-прежнему зафиксировано в Дзержинске (5 554 человека), на Бору (3 589 человек) и в Павловском районе (2 198 человек).Тем временем в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого большинство праздничных мероприятий в этом году пройдут в дистанционном формате. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с пандемией.- Необходимо возобновить работу мобильных групп патрулирования и обеспечить их четкое взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором, - поручил Глеб Никитин.