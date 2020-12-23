В нижегородской областной детской больнице сняли клип о любви к профессии врача. В нем врач-оториноларинголог Екатерина Воронина исполнила знаменитую песню Уитни Хьюстон «I will always love you».- Дети – самое ценное в жизни каждого человека, в жизни любого детского врача. Моя профессия – не это не просто работа, это моя жизнь! Очень люблю своих маленьких пациентов, они такие искренние, добрые, открытые, хочется каждому подарить частичку своего тепла. Это мы и постарались отразить в нашем клипе.Стоит отметить, что эта идея пришла к врачу не случайно. У Екатерины сразу два музыкальных образования – вокальное и по классу скрипки. Поэтому она и решила преподнести нижегородским медикам музыкальный подарок. Екатерина Воронина вместе со своими коллегами поздравила с наступающим Новым годом всех врачей и пациентов нижегородских больниц.