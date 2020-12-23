За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 498 новых случаев заражения коронавирусом. При этом общее число зараженных составило 65 805 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.- Свыше 3,1 тысячи человек в Нижегородской области проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении ведомства. – Еще около 4,6 тысяч человек остаются в больницах. 44 нижегородца помещены в обсерваторы.К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. Только за последние сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 414 человек.- Сейчас для лечения пациентов инфекционного профиля в нижегородских больницах развернуто 7 734 койки, - рассказали в ведомстве. – 3,1 тысяча из них обеспечены кислородом, 857 коек – оборудованы аппаратами ИВЛ.