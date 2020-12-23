Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что планирует прививаться от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram.«Вакцинация - дело добровольное. Для себя я решение принял. Сделаю прививку в ближайшее время», - написал министр.Напомним, в Нижегородской области стартовала запись на вакцинацию от COVID-19. Однако пока сделать прививку могут лишь несколько категорий лиц: медики, учителя, волонтеры и социальные работники. Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса в Нижегородской области начнется в конце января 2021 года. Она будет совершенно бесплатной.Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижегородской области по-прежнему остается сложной. По данным Роспотребнадзора на 23 декабря, за последние сутки в регионе выявлено еще 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 65 805.