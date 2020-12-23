АНО «Центр 800» 21 декабря объявило аукцион по выбору подрядчика для реставрации и приспособлению для современного использования пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на сайте торговой площадки «Фабрикант».- Объявляется открытый запрос предложений в электронной форме об условиях выполнения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения \\"Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов\\", - говорится на сайте площадки. – Подать заявку можно до 26 декабря.Напомним, ранее была представлена концепция по благоустройству территории Стрелки. Каждый из пакгаузов будет использовать по-своему. В одном из них будет построен концертный зал на 600 человек и сцена. Другой - отведен под галерею. Площадь выставочного зала здесь оставит 870 квадратных метров. Здесь также будут сооружены необходимые технические помещения, кафе, отапливаемый вестибюль и санузлы.