Мэр Нижнего Новгорода подписал постановление о расторжении концессионного соглашения о создании станций снеготаяния Нижегородского и Приокского районов. Информация об этом опубликована на сайте администрации Нижнего Новгорода.- Администрация Нижнего Новгорода постановляет расторгнуть концессионное соглашение о создании станций снеготаяния, заключенное между Нижним Новгородом и ООО «Городские инженерные сети», - говорится в документе. – При этом будут возмещены фактически понесенные затраты по концессионному соглашению – 14 миллионов 804 тысячи рублей. Они будут выплачены в 2020 году из городского бюджета Нижнего Новгорода.Напомним, идея заключить концессионное соглашение для ремонта ливневок и строительства станций снеготаяния появилась еще в 2018 году. Тогда планировалось, что первые две станции заработают уже зимой 2019 года. Однако воз и ныне там.