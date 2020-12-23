В Нижнем Новгороде отказались от строительства станций снеготаяния, о которых говорили последние несколько лет. Администрация города расторгла концессионное соглашение о создании таких станций в Нижегородском и Приокском районах, заключенное с ООО «Городские инженерные системы» еще в июне 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.Согласно документу, за срыв контрактов администрация Нижнего Новгорода до конца года выплатит подрядчику почти 15 млн рублей за понесенные расходы – компанией уже были разработаны проекты станций.Напомним, станции снеготаяния должны были появиться в Приокском районе на улице Нижневалдайской и в Нижегородском районе около станции аэрации. Реализация проекта оценивалась в 160 млн рублей.О том, что в Приокском районе есть определенные проблемы с землей, которые могут помешать строительству станции снеготаяния, говорили еще в 2018 году. Что касалось Нижегородского района, то, по данным Нижегородского водоканала, там проблем с землей не было: участок примыкает прямо к очистным сооружениям компании.«КП – Нижний Новгород» направила запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, по какой причине было решено отказаться от строительства станций снеготаяния и есть ли у мэрии какие-то альтернативные решения на этот счет.