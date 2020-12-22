В Нижегородской области создана координационная комиссия по развитию Стрелки

При министерстве культуры Нижегородской области создана координационная комиссия по развитию территории Стрелки и пакгаузов. Соответствующий приказ Минкульта вышел 22 декабря. Об этом сообщат пресс-служба регионального правительства.

- Это решение было принято в преддверии начала работ по благоустройству Стрелки и приспособлению пакгаузов под современное использование, - говорится в сообщении. – В состав комиссии вошли представители профильных общественных организаций, Союза архитекторов России, авторы концепций благоустройства, депутаты и чиновники.

Председателем комиссии стал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Главной задачей комиссии станет содействие министерству культуры и подведомственным учреждения в проведении работ на территории Стрелки. Также эта комиссия будет координировать действия по приспособлению объектов культурного наследия под современное использование.

- Стрелка – одна из ключевых территорий Нижнего Новгорода, - напомнил Олег Беркович. - Спустя десятилетия и огромное количество проделанной работы мы приближаемся к большим положительным изменениям. Разработаны концепции благоустройства Стрелки, концепции современного использования пакгаузов и консервации фильтровальной станции.