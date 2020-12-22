Полиция проверила соблюдение эпидтребований и порядок продажи алкоголя в заведениях Нижнего Новгорода

В прошедшие выходные нижегородские полицейские провели очередные проверки по соблюдению требований эпидемиологической безопасности, закреплённых в Указе губернатора "о режиме повышенной готовности", а также рейды были направлены на выявление фактов нарушения правил продажи алкоголя и их пресечение. Результатами рейдов с нами поделилась пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в одной из кальянных Нижнего Новгорода на улице Рождественской принимали гостей в ночное время и предоставляли возможность покурить кальян. Вместе с тем в помещении не было антисептиков и разметки, температура посетителей не проверялась.

В посёлке Неклюдово Борского района Нижегородской области, в одном из ресторанов, проходил банкет, невзирая на запрет губернатора на проведение подобных мероприятий.

По итогу проверок были составлены протоколы по ряду административных нарушений.

Напомним, "Комсомолка" рассказала, как и когда пройдёт массовая вакцинация населения от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!