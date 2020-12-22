Пять отделений нижегородских больниц закрыты на карантин

По данным нижегородского минздрава на 22 декабря, пять отделений больниц Нижегородской области закрыты на карантин. Информацией поделилась пресс-служба правительства региона.

В число закрытых отделений вошли 5-е мужское и 2-е женское отделения ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница №3» в Богородске, мужское отделение ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер», 4-е женское отделение и мужское отделение ГБУЗ НО «Психиатрическая больница №2 г. Нижнего Новгорода» на улице Июльских дней.

Напомним, в новогоднюю ночь нижегородские рестораны приготовят праздничный ужин для медиков. Те смогут получать бесплатные комплексные обеды также и с 1 по 10 января прямо на рабочем месте. Эта мера поддержки поможет в том числе самими ресторанам сохранить определённый объём заказов.

Кроме того, вакцинация нижегородцев от коронавируса продолжается. Она стартовала 11 декабря. Сейчас привиты уже 362 медика.

Также мы рассказали, когда начнётся массовая вакцинация нижегородцев от коронавируса и как она пройдёт.

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